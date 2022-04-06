Зеленський підписав закон про скасування податків на імпорт товарів та автомобілів

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії військового стану" №2142-IX про пільговий імпорт у період війни підписаний президентом, опублікований у "Голосі України" і набув чинності.

Згідно з документом, імпорт товарів в Україну звільнено від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановлено спрощену форму розмитнення, передає Інтерфакс-Україна.

Також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами, а також суб'єктами спрощеної системи.

Крім того за 2021-й та 2022 податкові (звітні) роки не нараховується і не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об'єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, на територіях ведення бойових дій або тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ .

Крім того, удосконалюються положення про оподаткування податку на доходи фізосіб від власно вирощеної сільськогосподарської продукції та звільнення від сплати ПДВ платників єдиного податку третьої групи на особливих умовах.

Продовжується з трьох до шести місяців період, протягом якого платники, які не мали змоги подати податкову звітність, повинні виконати обов'язок щодо повного подання звітності після закінчення особливого періоду.

Закон також визначає особливості функціонування митних органів на період воєнного часу.

Крім того, закон містить уточнення до вже прийнятого нещодавно закону №2120 про податкові пільги на час військового стану. Зокрема, перехід на спрощену третю групу єдиного податку 2% здійснюється вже з наступного дня після подання заяви, а не з наступного місяця.