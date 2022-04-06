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Новини
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Зеленський підписав закон про скасування податків на імпорт товарів та автомобілів

зеленський

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії військового стану" №2142-IX про пільговий імпорт у період війни підписаний президентом, опублікований у "Голосі України" і набув чинності.

Згідно з документом, імпорт товарів в Україну звільнено від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановлено спрощену форму розмитнення, передає Інтерфакс-Україна.

Також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами, а також суб'єктами спрощеної системи.

Крім того за 2021-й та 2022 податкові (звітні) роки не нараховується і не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об'єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, на територіях ведення бойових дій або тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ .

Крім того, удосконалюються положення про оподаткування податку на доходи фізосіб від власно вирощеної сільськогосподарської продукції та звільнення від сплати ПДВ платників єдиного податку третьої групи на особливих умовах.

Продовжується з трьох до шести місяців період, протягом якого платники, які не мали змоги подати податкову звітність, повинні виконати обов'язок щодо повного подання звітності після закінчення особливого періоду.

Закон також визначає особливості функціонування митних органів на період воєнного часу.

Крім того, закон містить уточнення до вже прийнятого нещодавно закону №2120 про податкові пільги на час військового стану. Зокрема, перехід на спрощену третю групу єдиного податку 2% здійснюється вже з наступного дня після подання заяви, а не з наступного місяця.

Автор: 

закон (1481) Зеленський Володимир (2508) імпорт (2314) податки (2417)


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Не обольщайтесь, После окончания войны все ввезенные автомобили нужно будет расстаможить по полной программе.
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06.04.2022 10:09 Відповісти
Откуда инфа ? Пошел вслед за кораблем , спамер ****
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06.04.2022 15:51 Відповісти
То поїдь, оформи, і побачиш. ******* - не мішки вантажити. ЗЕпоц бреше.!!!! НЕ ВІРТЕ !!
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06.04.2022 16:29 Відповісти
Ты уже успел оформить , сколько машин ?
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06.04.2022 18:25 Відповісти
Війна Росії проти України триватиме як мінімум роки, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі Джерело:
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06.04.2022 15:43 Відповісти
про євробляхи тут нічого не сказано .. Тим паче тут основне вирішення питання про податок на ФОП ,які в областях де йдуть бойові дії ,або окуповано орками ...Де ви побачили в написаному , що відмінено акцизний збір на вживані авто з сертифікатами Євро-5 або Євро-3 ?
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06.04.2022 22:53 Відповісти
Закон есть, закон хороший и своевременный, найдите источник и все прочитайТЕ.
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07.04.2022 09:00 Відповісти

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