Санкції проти газу та нафти з Росії рано чи пізно доведеться ввести, – голова Євроради

Європейському Союзу рано чи пізно доведеться вдатися до заходів проти імпорту газу та нафти з Росії.

Про це під час виступу у Європарламенті заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, передає Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що заходи щодо нафти і навіть газу також будуть потрібні – рано чи пізно", – зазначив він.

Він нагадав, що п'ятий пакет санкцій ЄС проти РФ включатиме заборону на імпорт вугілля з Росії, заборону на захід російських суден у порти ЄС, заборону на роботу з низкою російських банків для подальшого послаблення російської фінансової системи.

Мішель пообіцяв, що ці заходи координуватимуться в рамках G7.

Напередодні у заяві Єврокомісії уточнювалося, що санкції, які ЄС збирається запровадити щодо судів РФ, не торкнуться перевезення продукції агропромислового комплексу, енергоресурсів, гуманітарних вантажів.