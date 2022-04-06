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Новини
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Санкції проти газу та нафти з Росії рано чи пізно доведеться ввести, – голова Євроради

мишель,шарль

Європейському Союзу рано чи пізно доведеться вдатися до заходів проти імпорту газу та нафти з Росії.

Про це під час виступу у Європарламенті заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, передає Інтерфакс-Україна. 

"Я думаю, що заходи щодо нафти і навіть газу також будуть потрібні – рано чи пізно", – зазначив він. 

Він нагадав, що п'ятий пакет санкцій ЄС проти РФ включатиме заборону на імпорт вугілля з Росії, заборону на захід російських суден у порти ЄС, заборону на роботу з низкою російських банків для подальшого послаблення російської фінансової системи.

Мішель пообіцяв, що ці заходи координуватимуться в рамках G7.

Напередодні у заяві Єврокомісії уточнювалося, що санкції, які ЄС збирається запровадити щодо судів РФ, не торкнуться перевезення продукції агропромислового комплексу, енергоресурсів, гуманітарних вантажів.

Автор: 

газ (7924) нафта (4778) росія (14183) Євросоюз (5099)


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курва,слів нема.Тобто всі ключові і стратегічні вантажі ввозити можна.То на що накладені санкції ?На Тампакси і Памперси?
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06.04.2022 16:07 Відповісти
не шарит. Надо потреблять, но не платить Ну или в крайнем случае платить на специальный счет но деньги не давать забрать. После войны отдать Украине, да и не важно - главное чтобы сейчас не шли деньги в московию.
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06.04.2022 16:47 Відповісти

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