Росія вперше розрахувалася за доларовими євробондами в рублях, Кремль заперечує дефолт (оновлено)

Міністерство фінансів РФ вперше не змогло розплатитися за євробондами у доларах.

Як повідомляє російський Мінфін, іноземний банк-кореспондент відмовив у виконанні доручень щодо виплати купонного доходу у валюті, через це виплати у розмірі $649,2 млн було проведено у рублях, передає РБК.

"4 квітня 2022 року Мінфін Росії перерахував кошти НКО АТ "Національний розрахунковий депозитарій" для здійснення зазначених виплат у валюті Російської Федерації за офіційним курсом Банку Росії... Таким чином, згадані вище зобов'язання за облігаціями "Росія-2022" та "Росія- 2042" виконані у повному обсязі", – вважають у російському міністерстві.

При цьому Мінфін РФ утоснює, що виплати власникам єврооблігацій з "недружніх держав" будуть зараховані на спеціальні рахунки, кошти на яких вони не зможуть вільно використовувати.

"Відновлення доступу Росії до валютних рахунків створить передумови до ухвалення російськими фінансовими владою рішень, що допускають конвертацію інвесторами коштів у рублях із цих рахунків в іноземну валюту за курсом на дати виплат, передбачені емісійною документацією з облігацій", – зазначає Мінфін.

Коментуючи виплату за доларовими облігаціями уряду в рублях прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що для реального дефолту РФ підстав не має, повідомляє Інтерфакс.

"Значні суми наших резервів заблоковані в зарубіжних державах, тому, якщо це блокування буде продовжуватися і будуть також блокуватися перекази для обслуговування боргів, вони можуть виплачуватись в рублях (зобов'язання за боргами). Якщо це неможливо, то, ну, теоретично, звичайно, може бути організована якась дефолтна ситуація, але це чисто штучна дефолтна ситуація", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, що 5 квітня стало відомо, що Мінфін США заборонив Росії обслуговувати доларові зобов'язання з заблокованих рахунків російського уряду в американських банках. Після того у РФ було три шляхи: використання доларових резервів, які залишилися в Росії, використання валютного виторгу для обслуговування своїх зобов'язань або дефолт. Виплата боргу в рублях замість валюти, вказаної в договорі, буде вважатися дефолтом.

Росії раніше вдавалося уникнути дефолту, адже Мінфін США дозволяв використовувати заморожені резерви для здійснення купонних виплат за суверенним боргом, номінованим у доларах. Після запровадження санкцій Москва втратила доступ приблизно до половини своїх резервів – близько $300 млрд.

Нагадаємо, раніше рейтингове агентство Fitch попередило, що якщо РФ проводитиме розрахунки за зовнішнім боргом в рублях, про що заявляла влада країни, то воно за підсумками 30-денного періоду оголосить про суверенний дефолт за зобов'язаннями РФ.

Зокрема, агентство вказувало на указ російського президента Володимира Путіна від 5 березня про виплати за суверенним боргом в російських рублях на користь кредиторів з країн, які Росія самостійно віднесла до переліку "недружніх".