БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
21 167 25

Росія вперше розрахувалася за доларовими євробондами в рублях, Кремль заперечує дефолт (оновлено)

рубль

Міністерство фінансів РФ вперше не змогло розплатитися за євробондами у доларах.

Як повідомляє російський Мінфін, іноземний банк-кореспондент відмовив у виконанні доручень щодо виплати купонного доходу у валюті, через це виплати у розмірі $649,2 млн було проведено у рублях, передає РБК.

"4 квітня 2022 року Мінфін Росії перерахував кошти НКО АТ "Національний розрахунковий депозитарій" для здійснення зазначених виплат у валюті Російської Федерації за офіційним курсом Банку Росії... Таким чином, згадані вище зобов'язання за облігаціями "Росія-2022" та "Росія- 2042" виконані у повному обсязі", – вважають у російському міністерстві.

При цьому Мінфін РФ утоснює, що виплати власникам єврооблігацій з "недружніх держав" будуть зараховані на спеціальні рахунки, кошти на яких вони не зможуть вільно використовувати.

"Відновлення доступу Росії до валютних рахунків створить передумови до ухвалення російськими фінансовими владою рішень, що допускають конвертацію інвесторами коштів у рублях із цих рахунків в іноземну валюту за курсом на дати виплат, передбачені емісійною документацією з облігацій", – зазначає Мінфін.

Коментуючи виплату за доларовими облігаціями уряду в рублях прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що для реального дефолту РФ підстав не має, повідомляє Інтерфакс.

"Значні суми наших резервів заблоковані в зарубіжних державах, тому, якщо це блокування буде продовжуватися і будуть також блокуватися перекази для обслуговування боргів, вони можуть виплачуватись в рублях (зобов'язання за боргами). Якщо це неможливо, то, ну, теоретично, звичайно, може бути організована якась дефолтна ситуація, але це чисто штучна дефолтна ситуація", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, що 5 квітня стало відомо, що Мінфін США заборонив Росії обслуговувати доларові зобов'язання з заблокованих рахунків російського уряду в американських банках. Після того у РФ було три шляхи: використання доларових резервів, які залишилися в Росії, використання валютного виторгу для обслуговування своїх зобов'язань або дефолт. Виплата боргу в рублях замість валюти, вказаної в договорі, буде вважатися дефолтом.

Росії раніше вдавалося уникнути дефолту, адже Мінфін США дозволяв використовувати заморожені резерви для здійснення купонних виплат за суверенним боргом, номінованим у доларах. Після запровадження санкцій Москва втратила доступ приблизно до половини своїх резервів – близько $300 млрд.

Нагадаємо, раніше рейтингове агентство Fitch попередило, що якщо РФ проводитиме розрахунки за зовнішнім боргом в рублях, про що заявляла влада країни, то воно за підсумками 30-денного періоду оголосить про суверенний дефолт за зобов'язаннями РФ.

Зокрема, агентство вказувало на указ російського президента Володимира Путіна від 5 березня про виплати за суверенним боргом в російських рублях на користь кредиторів з країн, які Росія самостійно віднесла до переліку "недружніх".

Автор: 

росія (14183) рубль (330)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+14
сумма очень большая, скорее просто для ПР, но заплатить они могли хоть бусами, хоть долларами, хоть биткоинами - все равно физически деньги остались внутри россии - они же сказали что будут их аккумулировать (как я понимаю пока не разморозят их 300 млрд.). А их не разморозят, не сейчас по крайней мере.
Европе надо начинать платить за газ/нефть точно так же - на спец счет, а снять с него не позволять. После войны отдать Украине
показати весь коментар
06.04.2022 16:41
+8
Объявят банкротом. Арестуют всё имущество и расплатятся с кредиторами. Как бы стандартная процедура. Имущество кстати уже арестовано именно для такого случая.
показати весь коментар
06.04.2022 16:32
+8
Этот этап уже пройден. Никто рашке кредиты не даёт. Даже в юанях.

Следующим этапом деньги за нефть и газ будут направляться не в рашку, а кредиторам в оплату долгов.
показати весь коментар
06.04.2022 17:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І що вони розплатилися у рублях і в них це проконало?
показати весь коментар
06.04.2022 13:29 Відповісти
а хто ті рублі в них прийняв? Ну, хіба що свої же банки
показати весь коментар
06.04.2022 14:08 Відповісти
В светских?
показати весь коментар
06.04.2022 14:23 Відповісти
Ось це саме і є Його Величність Дефолт.
показати весь коментар
06.04.2022 14:48 Відповісти
Ничего не понятно, но очень интересно.
Так выплату резанной бумагой у них приняли?
показати весь коментар
06.04.2022 14:52 Відповісти
Походу кацапы фублем сами себе заплатили === зараховані на спеціальні рахунки, кошти на яких вони не зможуть вільно використовувати ==== ДАЛЕЕ СМОТРИМ: ПРОГНЕТСЯ/СГЛОТНЕТ ЛИ ЭТО ЗАПАД?
показати весь коментар
06.04.2022 15:04 Відповісти
Объявят банкротом. Арестуют всё имущество и расплатятся с кредиторами. Как бы стандартная процедура. Имущество кстати уже арестовано именно для такого случая.
показати весь коментар
06.04.2022 16:32 Відповісти
Вовремя сдох Жирик, хотел отвлечь внимание ватников от дефолта...
Интересно, по какому курсу перечислялись рубли??
показати весь коментар
06.04.2022 15:42 Відповісти
В статье написано - по курсу ЦБ РФ
показати весь коментар
06.04.2022 16:39 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 19:48 Відповісти
ПРИ ДЕФОЛТЕ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ВЗЫСКАНИЯ С РОССИИ ЕЁ ТЕРРИТОРИЕЙ !!!
показати весь коментар
06.04.2022 16:09 Відповісти
Зачем? это надо будет местное население кормить, а так кормятся сами и еще бабло или чтото ценное тебе отдают.
показати весь коментар
06.04.2022 16:43 Відповісти
А НАСЕЛЕНИЕ ПЕРЕСЕЛЯТЬ !)
показати весь коментар
06.04.2022 16:59 Відповісти
сумма очень большая, скорее просто для ПР, но заплатить они могли хоть бусами, хоть долларами, хоть биткоинами - все равно физически деньги остались внутри россии - они же сказали что будут их аккумулировать (как я понимаю пока не разморозят их 300 млрд.). А их не разморозят, не сейчас по крайней мере.
Европе надо начинать платить за газ/нефть точно так же - на спец счет, а снять с него не позволять. После войны отдать Украине
показати весь коментар
06.04.2022 16:41 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 17:15 Відповісти
да, именно так, тут поможет только полное торговое и финансовое эмбарго, иначе эти шулера будут пытаться увернуться. И заморозить все выплаты по газу и нефти до прекращения войны, выводу войск на рубежи 1991 года и полных выплат репараций и ущерба
показати весь коментар
06.04.2022 17:21 Відповісти
Выплата долгов россией кредиторам напомнила Печкина с посылкой

показати весь коментар
06.04.2022 16:48 Відповісти
На практике это означает, что если повторных платежей (в $) по вчерашнему долгу не будет, то с 5.05.2022 Россия сможет получать кредиты только в юанях
показати весь коментар
06.04.2022 17:03 Відповісти
Этот этап уже пройден. Никто рашке кредиты не даёт. Даже в юанях.

Следующим этапом деньги за нефть и газ будут направляться не в рашку, а кредиторам в оплату долгов.
показати весь коментар
06.04.2022 17:24 Відповісти
ну, посмотрим, что будет через 30 дней
показати весь коментар
06.04.2022 17:06 Відповісти
Почему заблокированы средства кремля не передать на оборону Украины? За все те разрушения. Надо в международный суд обращаться.
показати весь коментар
06.04.2022 17:59 Відповісти
Там денег на 60ф35 с персоналом и запчастями хватит
показати весь коментар
06.04.2022 18:01 Відповісти
Это как в рублях??? Сами себе установили своему срублю мифический курс и по нему решили платить в срублях , которые и нах никому не нужны
показати весь коментар
06.04.2022 20:56 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 