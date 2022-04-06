Єврокомісія пропонує почати переговори з Україною щодо угод про автомобільні перевезення

Європейська комісія запропонувала Раді розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо угоди про автомобільні перевезення з метою вирішення проблеми блокування традиційних шляхів транспортування через російську агресію.

Відповідне оголошення у середу у Брюсселі зробив представник Єврокомісії Адальберт Йанз, передає Інтерфакс-Україна.

"Це – реакція на терміновий запит країни (України) до Комісії, щоб надати їм додаткові права у сфері транспортування на весь час російського вторгнення в Україну, оскільки традиційні транспортні шляхи для українських та молдовських товарів зараз заблоковані російськими підрозділами. Коли переговори будуть завершено, ця довгострокова угода надасть українській та молдовській сторонам право на транзит та вирішить нинішню проблему обмеження діючих дозволів", – зазначив він.

Крім того, угодою будуть надані аналогічні права і Європейському союзу. "Як допомнення Комісія пропонує, щоб права та сертифікати професійної відповідності, видані українською владою, були визнані в ЄС. Ці пропозиції зараз перебувають на розгляді Ради", – додав Йанз.