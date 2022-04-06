Влада Росії прийняла закон про примусове виведення акцій російських компаній із західних бірж

Держдума РФ ухвалила закон, який забороняє розміщувати депозитарні розписки на цінні папери російських компаній на іноземних майданчиках та зобов'язує провести делістинг уже існуючих.

Документ передбачає, що лістинг депозитарних розписок на іноземних майданчиках має припинитися за 10 днів з моменту опублікування закону, повідомляє Інтерфакс.

При цьому уряд РФ отримує право в ручному режимі робити винятки з цього правила.

Власники депозитарних розписок, встановлені на дату набуття чинності законом, автоматично отримають натомість акції відповідних російських емітентів, однак на російському фондовому ринку.

Ці зміни були підготовлені урядом РФ після обвалу вартості депозитарних розписок найбільших російських емітентів на Лондонській фондовій біржі (LSE) на тлі новин про санкції, запроваджені у відповідь на воєнне вторгнення в Україну. Після цього LSE 3 березня зупинила торги паперами 27 російських компаній.

Водночас ряд російських підприємців визнає, що закон про делістинг депозитарних розписок на цінні папери російських компаній з іноземних бірж з подальшою конвертацією в російські акції порушить права акціонерів.

"(Закон – ред.) несе не зниження ризиків, а зростання, ущемляються права акціонерів, які повірили в Росію і багато років інвестували в російський ринок, наприклад тих, хто не може тримати російські акції безпосередньо, вони жодного відношення до політики не мають, і є ризик, що їхні права власності просто будуть втрачені", – вважає російський мільярдер, власник НЛМК Владімір Лісін.

Про те, що багато власників депозитарних розписок, випущених на акції російських емітентів, у разі їхнього примусового делістингу з іноземних майданчиків не отримають належні їм акції, раніше попереджала російська Асоціація професійних інвесторів. Низка інвесторів не має права прямо вкладатися в локальні папери, інші – не зможуть відкрити рахунки для їх зарахування.