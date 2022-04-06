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Зеленський доручив уряду оформити фактичне припинення торгівлі з Росією

зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду формалізувати припинення товарообігу України з Росією.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента за підсумками наради з членами уряду у середу щодо виконання держбюджету.

"Фактично імпортні та експортні операції з державою-агресором повністю зупинилися з початком війни", – зазначається у релізі.

За даними Державної митної служби України, минулого року товарообіг між країнами зріс на 38,7% – до $10,09 млрд з $7,28 млрд, зазначає Інтерфакс-Україна.

У тому числі імпорт збільшився на 45,9% – до $6,65 млрд із $4,56 млрд, тоді як експорт – на 26,5%, до $3,44 млрд із $2,71 млрд.

Автор: 

Зеленський Володимир (2508) Кабмін (7745) росія (14183) торгівля (873)


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а скотов забраль или шефир контужен ?
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06.04.2022 23:03 Відповісти

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