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Маркетплейс Etsy готовий розглянути відкриття платформи для українців, – Мінцифри

etsy

Американський маркетплейс Etsy, на якому можна купити чи продати унікальні товари, готовий розглянути можливість відкриття платформи для українців.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Продовжуємо працювати над тим, щоб міжнародні цифрові сервіси стали доступними для українців. Маркетплейс Etsy, на якому можна купити чи продати унікальні товари, та міжнародна платіжна система з високою швидкістю обробки платежів Stripe – одні з них. Ми вже створили петиції, щоб обидві компанії запустили свій сервіс для українців, та продовжуємо перемовини з їхнім керівництвом", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, вже є наступні результати: 

  • до діалогу з командою Stripe долучилися НБУ та Visa. Це означає, що вихід компанії на український ринок може пришвидшитися.
  • Etsy вже готова розглядати можливість відкриття платформи для українців.

Etsy – вебсайт електронної комерції, що фокусується на виробах ручної роботи та вінтажних речах і матеріалах, унікальних товарах обмеженого випуску. На сайті зареєстровано 54 мільйони користувачів.

Автор: 

співпраця (642) торгівля (873) Мінцифри (803) Etsy (5)


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