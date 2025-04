Посли країн Євросоюзу погодили виділення 3,5 мільярда євро для допомоги українським біженцям

Посли Європейського союзу схвалили доступ державам-членам до фінансування на суму 3,5 млрд євро для надання допомоги українцям, які тікають від розв'язаної Росією війни.

Про це йдеться в комюніке Євросоюзу, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні посли ЄС схвалили пропозицію, що надає державам-членам негайний доступ до більшого фінансування в рамках REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe, Допомога у відновленні згуртованості та територій Європи), а також сприяння наданню задоволення основних потреб та підтримки біженців із України. Цього року буде виплачено загалом 3,5 млрд євро у вигляді збільшеного початкового попереднього фінансування в рамках REACT-EU, однієї з найбільших програм відновлення після пандемії, спрямованої на зміцнення фондів політики об'єднання та Фонду європейської допомоги найбільш знедоленим", – сказано в повідомленні.

У ньому уточнюється, що держави-члени, які прийняли більшу кількість біженців, отримають більшу частку.

"Пропозиція дозволяє знизити навантаження на державні бюджети держав-членів, щоб вони могли впоратися з напливом біженців з України. З цією метою попереднє фінансування траншу REACT-EU 2021 року буде збільшено з 11% до 15% для всіх держав-членів та з 11% до 45% для тих країн ЄС, де приплив біженців з України склав понад 1% їхнього населення наприкінці першого місяця після російського вторгнення", – деталізували в Європейській раді.

Крім того, перераховані країни, які отримають 45-відсоткове попереднє фінансування: Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина, що межують з Україною, а також Австрія, Болгарія, Чехія, Естонія та Литва, які прийняли кількість переміщених осіб, еквівалентна понад 1% їх населення до 23 березня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз дозволив використати 17 млрд євро зі своїх фондів на допомогу українським біженцям.