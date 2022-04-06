Угорщина готова платити за російський газ у рублях попри позицію ЄС, – Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна готова розраховуватися за російський газ у рублях.
Про це Орбан сказав у відповідь на запитання ЗМІ, чи готова Угорщина платити за раз російськими рублями, передає Європейська правда.
Орбан відповів, що "якщо Росія попросить, ми будемо платити за газ у рублях".
Як повідомлялося, після ультиматуму РФ до "недружніх країн" про оплату за газ у рублях більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це.
В уряді Словаччини спершу заявили, що допускають це, але згодом змінили думку й повідомили, що будуть діяти згідно з позицією всього ЄС.
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Елена Скопич
показати весь коментар06.04.2022 17:02 Відповісти Мені подобається 1
Anatoliy A #437998
показати весь коментар06.04.2022 17:32 Відповісти Мені подобається 0
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