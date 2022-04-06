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Угорщина готова платити за російський газ у рублях попри позицію ЄС, – Орбан

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна готова розраховуватися за російський газ у рублях.

Про це Орбан сказав у відповідь на запитання ЗМІ, чи готова Угорщина платити за раз російськими рублями, передає Європейська правда.

Орбан відповів, що "якщо Росія попросить, ми будемо платити за газ у рублях".

Як повідомлялося, після ультиматуму РФ до "недружніх країн" про оплату за газ у рублях більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це.

В уряді Словаччини спершу заявили, що допускають це, але згодом змінили думку й повідомили, що будуть діяти згідно з позицією всього ЄС.

Автор: 

Угорщина (550) газ (7924) росія (14183) рубль (330)


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Орбан просто раб у путина. За российские деньги он готов ноги мыть путину. Это не лидер Венгрии, он ее разрушитель.
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06.04.2022 17:02 Відповісти
анал-орал витя тебя ждет
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06.04.2022 17:32 Відповісти

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