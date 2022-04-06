Угорщина готова платити за російський газ у рублях попри позицію ЄС, – Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна готова розраховуватися за російський газ у рублях.

Про це Орбан сказав у відповідь на запитання ЗМІ, чи готова Угорщина платити за раз російськими рублями, передає Європейська правда.

Орбан відповів, що "якщо Росія попросить, ми будемо платити за газ у рублях".

Як повідомлялося, після ультиматуму РФ до "недружніх країн" про оплату за газ у рублях більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це.

В уряді Словаччини спершу заявили, що допускають це, але згодом змінили думку й повідомили, що будуть діяти згідно з позицією всього ЄС.