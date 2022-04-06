Греція достроково погасила всі борги перед МВФ, пов’язані з кризою 2010 року

Греція погасила весь свій борг перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) майже на два роки раніше встановленого терміну.

Про це оголосив міністр фінансів країни Христос Стайкурас, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на AFP.

"Греція завершила погашення своїх боргів перед МВФ. Це "завершує главу" з кризою суверенного боргу 2010 року", – сказав міністр.

Завдяки достроковому погашенню 1,85 мільярда євро надзвичайних кредитів країна також заощадить 230 мільйонів євро на відсотках.

Наприкінці березня Греція отримала схвалення від Європейського стабілізаційного механізму (ESM) та Європейського фонду фінансової стабільності (EFSF) для дострокового погашення кредитів. Схвалення ESM і EFSF було необхідним, оскільки спочатку планувалося, що дострокові виплати МВФ проводитимуться паралельно з виплатами європейським кредиторам. У 2010 році ці інститути ЄС спільно з МВФ врятували країну від національного банкрутства, надавши їй багатомільярдну допомогу.

Після попередніх дострокових погашень борг Греції перед МВФ становив 1,9 мільярда євро, які країна спочатку планувала виплатити в 2024 році.

Водночас, незважаючи на значне поліпшення фінансового становища, Греція, як і раніше, має найвищий державний борг у єврозоні: за прогнозами уряду, на кінець поточного року він складе 189,6% ВВП, порівняно з 197,1% минулого року і 206,3% у 2020 році.