Нацбанк закликав міжнародні небанківські фінансові групи припинити діяльність у Росії та Білорусі

Голова Національного банку України Кирило Шевченко закликав керівників міжнародних небанківських фінансових груп припинити будь-яку діяльність своїх дочірніх установ та філій на території РФ та Білорусі та долучитися до міжнародних заходів, спрямованих на зменшення можливості економіки агресорів фінансувати військові дії в Україні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Як зазначається у зверненні за підписом олови Національного банку, будь-які фінансові операції з установами цих країн і як наслідок сплата податків до їх бюджету сприятимуть фінансуванню військових злочинів і терористичних актів проти мирного населення України.

Військові злочини, викриті у передмісті Києва, цілеспрямоване знищення цілих міст, неприхована пропаганда геноциду України – це докази недостатності санкцій, запроваджених проти РФ та Білорусі. З огляду на це надзвичайно важливо продовжувати посилювати тиск на агресорів для послаблення їх позицій.

Припинення небанківськими фінансовими групами своєї діяльності на ринках Росії та Білорусі сприятиме посиленню впливу вже чинних економічних санкцій світової спільноти.

"Одна з головних битв сьогодні відбувається на фінансовому фронті. Національний банк здійснює заходи, спрямовані на забезпечення стабільності фінансової системи України в умовах воєнного стану. Інше ключове завдання – посилити санкції та зовнішній тиск на економіку рф та рб для зменшення їх можливостей фінансувати війну в нашій країні", – наголосив Шевченко.