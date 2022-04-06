США ввели нові санкції проти російських банків та заборонять будь-які інвестиції в Росію

США прийняли рішення про запровадження нових економічних санкцій проти Росії у відповідь на воєнне вторгнення в Україну та звірства режиму Путіна, зокрема в Бучі.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Зокрема, США посилили санкції проти найбільшої фінансової установи Росії – "Сбєрбанку" та найбільшого російського приватного "Альфа-банку".

"Ця дія заморозить будь-які активи "Сбєрбанку" та "Альфа-банку", які стосуються фінансової системи США, і заборонить громадянам США вести з ними бізнес", – зазначається у повідомленні.

Крім того, президент Джо Байден підпише новий указ, який передбачає заборону здійснювати нові інвестиції в Росію громадянами США, що має ще більше ізолювати Росію від глобальної економіки.

"Ця дія базується на прийнятому більш ніж 600 транснаціональними компаніями рішенні про вихід з Росії", – зазначає Білий дім.

Запроваджені санкції також передбачають повне блокування операцій для критичних великих російських державних підприємств. Зокрема, будь-якому резиденту США забороняється здійснювати операції з цими організаціями, а їхні активи в американській юрисдикції будуть заморожені.

Нові санкції також передбачають повне блокування активів російських еліт та членів їхніх сімей, включаючи дорослих дітей президента Путіна, дружини та дочки міністра закордонних справ Лаврова, а також членів Ради безпеки Росії, включаючи колишнього президента і прем’єр-міністра Росії Дмітрія Мєдвєдєва та прем’єр-міністра Міхаіла Мішустіна.

Білий дім також нагадує, що Міністерство фінансів США заборонило Росії виплачувати борги за рахунок коштів, що заблоковані на американських рахунках.

"Наразі санкції не перешкоджають виплаті російського суверенного боргу, якщо Росія використовує кошти за межами юрисдикції США. Однак Росія є глобальним фінансовим ізгоєм, і тепер їй доведеться вибирати між використанням наявних коштів для виплати боргу або дефолтом", – наголошується у повідомленні.