Країни МЕА слідом за США вивільнять 60 мільйонів барелів нафти зі стратегічних запасів, – Bloomberg

Країни-учасниці Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) погодили вивільнення зі стратегічних запасів (SPR) 60 млн барелів нафти додатково до 180 млн барелів, які мають намір випустити США.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому, як зазначає видання, формально країни МЕА вивільнять 120 млн барелів, із яких 60 млн барелів припадуть на основного члена МЕА – США. А ще 120 млн барелів США вивільнять із SPR (Strategic Petroleum Reserves) "незалежно".

Раніше президент США Джо Байден заявив, що США вивільнятимуть по 1 млн барелів нафти на добу з SPR протягом півроку, тобто всього 180 млн барелів. Міненерго США уточнило, що у травні заплановано до випуску 20 млн барелів, з травня по липень – 70 млн барелів, із серпня по жовтень – 90 млн барелів.

МЕА в середині березня прогнозувало, що видобуток нафти в Росії у квітні скоротиться на чверть, що призведе до втрат світових постачань нафти 3 млн барелів на добу. Вивільнення стратегічних запасів дозволить пом'якшити економічні наслідки від дефіциту палива, а також зростання цін на нього, вважають у агентстві.

МЕА ухвалило рішення про вивільнення запасів нафти зі стратегічних резервів вдруге за останні кілька тижнів. На початку березня країни-учасниці організації погодили постачання на ринок із запасів 63 млн барелів. Половину обсягу мали поставити США. При цьому дві третини із 63 млн барелів належали до нафти, решта – до нафтопродуктів (17 млн ​​барелів), причому вивільнення щодо нафтопродуктів стосувалося "зниження обов'язкових вимог до запасів на підприємствах".