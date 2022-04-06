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Новини
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Євросоюз з початку війни заплатив Росії 35 мільярдів євро за енергоносії, – Боррель

газ,рф

З початку повномасштабного вторгенння в Україну ЄС заплатив Росії вже 35 млрд євро за імпорт енергоносіїв.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає DW.

Боррель також наголосив, наскільки важливо знизити залежність ЄС від імпорту нафти та газу.

За словами Борреля, цього можна досягти за допомогою збільшення частки відновлюваних джерел енергії.

Раніше голова Європейської ради Шарль Мішель під час виступу в Європарламенті заявив, що Європейському союзу рано чи пізно доведеться вдатися до заходів проти імпорту газу та нафти з Росії.

Автор: 

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Евросоюз, а в частности Германия это главный спонсор мордора в войне против Украины.
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06.04.2022 19:35 Відповісти
ЦЕ КРОВ МАЛИХ ДІТЕЙ, ЖІНОК ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ЯКІ НЕ ЗМОГЛИ ВИЇХАТИ З ГОСТОМЕЛЯ БУЧІ БОРОДЯНКИ МАРІУПОЛЯ ВОЛНОВАХИ РУБІЖНОГО МИКОЛАЄВА ХЕРСОНА........ ЯКУ ЩЕ ЦІНУ ПОТРІБНО ЗАПЛАТИТИ ЦЬОМУ НЕЛЮДУ РАШИСТСЬКОМУ ПУТЛУ-*****!!! МОЖЕ ДОСИТЬ ПОРА ВЖЕ ЙОГО БРАТИ ТА ВЕСТИ НА ЕШАФОТ ЯК САДДАМА ХУСЕЙНА КАДДАФІ!!!
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06.04.2022 19:47 Відповісти
35 ***** ярдов,ну и нах спрашивается те сра ные санкции?
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06.04.2022 23:44 Відповісти
Да Рашке пох на них абсолютли,если каждый месяц такой подсос
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06.04.2022 23:46 Відповісти

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