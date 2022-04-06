Євросоюз з початку війни заплатив Росії 35 мільярдів євро за енергоносії, – Боррель

З початку повномасштабного вторгенння в Україну ЄС заплатив Росії вже 35 млрд євро за імпорт енергоносіїв.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає DW.

Боррель також наголосив, наскільки важливо знизити залежність ЄС від імпорту нафти та газу.

За словами Борреля, цього можна досягти за допомогою збільшення частки відновлюваних джерел енергії.

Раніше голова Європейської ради Шарль Мішель під час виступу в Європарламенті заявив, що Європейському союзу рано чи пізно доведеться вдатися до заходів проти імпорту газу та нафти з Росії.