Велика Британія ввела нові санкції проти "Сбербанку" і заборонила інвестиції в Росію

Велика Британія запровадила нові санкції проти російського "Сбєрбанка", а також заборонила будь-які нові інвестицій в РФ та внесла до санкційних списків низку російських олігархів та ключових підприємств зі стратегічних галузей промисловості.

Як повідомляється на сайті британського уряду, міністр закордонних справ Ліз Трасс оголосила про запровадження нових санкцій "після нових повідомлень про огидні напади на мирних жителів в Україні цього тижня".

Запроваджені Великою Британією заходи у рамках п’ятого скоординованих санкцій країн Заходу проти РФ включають:

заморожування активів російського "Сбєрбанку" та Кредитного банку Москви;

повну заборону всіх нових зовнішніх інвестицій в Росію. У 2020 році інвестиції Великої Британії в Росію становили понад 11 мільярдів фунтів стерлінгів.

заборону експорту основного нафтопереробного обладнання та каталізаторів;

заборону на імпорт виробів із заліза та сталі з РФ;

обмеження на продаж технологій.

Крім того, до кінця 2022 року Велика Британія припинить імпорт російського вугілля та нафти, а після цього якнайшвидше припинить імпорт газу.

До британського санкційного списку також включено ще 8 російських олігархів, що працюють у галузях, які Путін використовує для підтримки своєї військової економіки.

Зокрема, санкції запроваджено проти власників російських виробників добрив "Акрон" та "ФосАгро" – В'ячеслава Кантора та Андрєя Гур'єва, директора "Камаза" Сєргєя Когогіна, президента виробника алмазів "АлРоса" Сєргєя Іванова, мільярдера і власника газової компанії "НоваТек" Леоніда Міхельсона, гендиректора "Газпромбанку" Андрєя Акімова, гендиректора "Гапромнєфті" Алєксандра Дюкова та сина російського мільярдера і друга Путіна Бориса Ротенберга.

Як повідомлялося, США сьогодні також посилили санкції проти найбільшої фінансової установи Росії – "Сбєрбанку" та найбільшого російського приватного "Альфа-банку". Крім того, очікується, що президент Джо Байден підпише новий указ, який передбачає заборону здійснювати нові інвестиції в Росію громадянам США.