"Роскосмос" вже не повернеться на ринок комерційних космічних запусків, – голова американського конкурента

Країни Заходу зможуть здійснювати комерційні запуски космічних апаратів без участі Росії.

Про це виконавчий директор американської компанії United Launch Alliance (ULA) Торі Бруно, виступаючи на 37-му космічному симпозіумі в Колорадо-Спрінгс, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Росія не повернеться на ринок комерційних запусків", – сказав він.

Бруно зазначив, що нещодавня рекордна угода компанії Amazon з купівлі до 83 запусків у Arianespace, Blue Origin та United Launch Alliance є "великою угодою" у контексті нинішніх геополітичних подій. Ці контракти, за його словами, важливі не лише для самих компаній, а й для промислової конкурентоспроможності Заходу після відходу Росії зі світового ринку запусків.

Компанії Arianespace, Blue Origin та ULA виграли контракти на кілька мільярдів доларів на розгортання орбітального угруповання з 3236 інтернет-супутників компанії Amazon у рамках проекту Kuiper.

За словами Бруно, бізнес, який генеруватиме контракти на запуск інтернет-супутників Amazon у США та Європі, гарантує, що Захід ніколи більше не залежатиме від Росії у плані послуг із запуску.

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Нагадаємо, на початку березня "Роскосмос" скасував усі запуски російських ракет з усіх космодромів на користь британської компанії OneWeb після того, як висунув не передбачені контрактом вимоги. OneWeb, у свою чергу, заявила, що припиняє запуски своїх супутників із космодрому Байконур.

Компанія ULA є спільним підприємством корпорацій Boeing та Lockheed Martin, що здійснює пуски для Пентагону. На першому ступені її ракети-носія Atlas V використовувалися двигуни РД-180 виробництва російської компанії НВО "Енергомаш". Від їхньої подальшої закупівлі компанія відмовилася у зв'язку з переходом на використання нової ракети носія Vulcan. Всі двигуни для місій Atlas 5, що залишилися, вже доставлені і зберігаються в США.

24 лютого у США та Євросоюзі повідомили про запровадження санкцій щодо російської космічної галузі. У відповідь на європейські санкції глава "Роскосмосу" оголосив про припинення запусків ракет "Союз" з космодрому Куру у Французькій Гвіані та відкликання звідти російських фахівців.