Під санкції США потрапили дочірні установи "Сбербанку" і "Альфа-банку" у низці країн

США включили в санкційні списки санкцій ряд компаній з групи "Сбербанку", а також дочірні банки російського "Альфа-банку" у Нідерландах та Казахстані.

Як випливає з повідомлення OFAC (Office of Foreign Assets Control, підрозділ Мінфіну США, що відповідає за правозастосування у сфері санкцій), санкції в тому числі поширюються на дочірні банки російського "Сбербанку" в Казахстані та Україні, який знаходиться у стані ліквідації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, під санкції потрапив Sberbank Europe AG (знаходиться в стадії банкрутства) і платіжний сервіс "ЮMoney".

У SDN list (Specially designated nationals list) також включені "Сбербанк страхування", "Сбербанк страхування життя", "Страховий брокер Ощадбанку", "Сбербанк лізинг", "Сбербанк факторинг", "НВФ Сбербанку", "Сбербанк-АСТ", "Сбербанк капітал ", Sberbank CIB та Stategy Partners.

В американський список санкцій потрапило і "Об'єднане кредитне бюро", в якому "Сбербанку", за останніми даними, належить 50%.

У SDN list також включена компанія "Цифрові технології" – структура, через яку "Сбербанк" інвестував у низку IT-компаній.

До списку санкцій Мінфіну США також увійшла нідерландська дочка "Альфа-банку" – Amsterdam Trade Bank (ATB), а також інші структури, пов'язані з "Альфа-банком": "Альфа-Дірект", кіпрська Alfa Capital Markets, форекс-дилер "Альфа-Форекс", лізингова компанія "Альфа-Лізинг", дочірній банк "Альфа-банку" в Казахстані.

Під санкції також потрапили пов'язані з "Альфа-Лізингом" судна під прапором РФ. Йдеться про три танкери Lady Leila, Lade Rania і Lade Sevda і два суховантажі SV Konstantin і SV Nikolay.

Водночас український "Альфа-банк" під санкції США не потрапив.

Влада США дала місяць (до 6 травня) на згортання операцій з "Альфа-банком".

Як повідомлялося, США в середу ввели щодо "Сбербанку" та "Альфа-банку" блокуючі санкції через військову агресію Росії в Україні. Вони передбачають "заморожування" активів у США, а також заборону американським громадянам проводити будь-які операції з банком. Аналогічні обмеження щодо "Сбербанку" запровадила Великобританія.