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Новини
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Книги про Гаррі Поттера стануть недоступними у російських каталогах

поттер

Книги із серії романів про Гаррі Поттера авторства письменниці Джоан Роулінг стануть недоступні для покупки в каталогах російських сервісів MyBook та "ЛітРес" на вимогу правовласника.

"На жаль, ми не можемо вплинути на рішення правовласника", – сказано в повідомленні на сайті MyBook, передає Інтерфакс.

На сайті "ЛітРес" уточнюється, що серія про Гаррі Поттера зникне з полиць "ЛітРес" 8 квітня 2022 року о 23:59, і пропонується до цього часу придбати їх зі знижкою.

Крім того, сказано в повідомленні, якщо користувач MyBook вже читає книгу цієї серії, вона буде доступна для дочитування протягом місяця. Водночас зазначається, що "функція дочитування книг про Гаррі Поттера може бути вимкнена у MyBook у будь-який момент з ініціативи правовласника".

Раніше повідомлялося, що низка зарубіжних авторів, зокрема Стівен Кінг, відмовляються від продовження угоди на видання своїх книг у Росії у зв'язку з війною Росії проти України.

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заборона (452) книги (76) росія (14183)


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06.04.2022 22:53 Відповісти
Кстати есть теория, что Джоан Роллинг предсказала всё )
Волан-де-Морт - Путин, Гарри - Зеля, битва за Хогвартс - битва за Киев и так далее...
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06.04.2022 23:59 Відповісти

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