Бюро економічної безпеки планує націоналізувати ще понад 1500 російських та білоруських вагонів

Бюро економічної безпеки, станом на 6 квітня, ініціювало націоналізацію майна РФ та Білорусі, а також їх громадян, орієнтовною вартістю понад 468 млн грн – 450 вагонів-цистерн та 7 вантажних транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Крім того, речовими доказами визнано ще 1552 вагони, по яких вирішується питання накладення арешту.

Зокрема зупинено можливість вивезення 45 вагонів глинозему, загальною вагою понад 3000 тонн, що належать Миколаївському глиноземного заводу, до РФ.

Триває оцінка товарно-матеріальних цінностей. Після проведення відповідних заходів вирішуватиметься питання про їх націоналізацію.