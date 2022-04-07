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Мінфін підвищив прогноз виплат за держборгом у 2022 році майже на 5 мільярдів

госдолг

Міністерство фінансів України у березні підвищило прогноз виплат за державним боргом у 2022 році на 4,93 млрд грн порівняно з березневим прогнозом – до 572,26 млрд грн.

Про це свідчить прогноз відомства за квітень, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, найбільша сума виплат припадає на квітень-червень цього року – 167 млрд грн, тоді як у серпні-вересні вона прогнозується на рівні 145,32 млрд грн, у жовтні-грудні – 124,63 млрд грн.

Виплати за внутрішнім боргом Мінфін у 2022 році оцінює у 440,95 млрд грн, за зовнішнім – 131,32 млрд грн.

При цьому міністерство на 25,71 млрд грн збільшило прогноз виплат за держборгом у 2023 році – до 400,91 млрд грн.

У 2024 році міністерство очікує на виплати у розмірі 348,74 млрд грн.

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виплати (465) держборг (1086) Мінфін (2930)


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