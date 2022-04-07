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Новини
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В Україні заарештували майже 18 тисяч вагонів з РФ та Білорусі

вагон

За клопотанням детективів Бюро економічної безпеки, у кримінальному провадженні за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, розпочатого за фактом вчинення економічного злочину, судом здійснено арешт 17 800 вагонів, які належать Росії та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що співробітники Бюро здійснюють аналітичну роботу зі встановлення та ідентифікації російських та білоруських активів.

Так було встановлено перебування на території України 17 800 вагонів, що використовувалися при вчиненні економічного злочину. Йдеться про умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Вагони арештовані судом, як знаряддя злочину.

Після проведення відповідних заходів, вирішуватиметься питання про їхню націоналізацію, а товарно-матеріальні цінності будуть конфісковані в дохід держави.

Досудове розслідування триває.

Автор: 

Білорусь (1582) росія (14183) вагони (659) Бюро економічної безпеки (409)


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Правильное решение. И вообще, зачем скрепным поносцам и бульбашам вагоны? После войны выгребную яму расею разделят на 50-60 бантустанов, которые будут воевать друг с другом за еду, им будет не до перевозок.
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07.04.2022 14:56 Відповісти
не пустi хоч ?
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07.04.2022 15:40 Відповісти
ЗААРЕШТУВАЛИ. Черговий чос на вуха. Значить,стоять вони і чекають рішення чергового печерського суду... Націоналізувати чим швидше і пустити в обіг. Несамохідного рухомого складу. як і локомотивів різного типу ой як бракує...
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07.04.2022 16:57 Відповісти
25 млрд. грн як мінімум
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07.04.2022 20:04 Відповісти
Десь там бітомОК з білорусі великого будівництва дороги на Чернігів. Слідкуйте за руками))
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07.04.2022 21:35 Відповісти

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