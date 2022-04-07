Україна підписала угоду про кредит на 150 мільйонів євро з німецьким банком KfW

Міністр фінансів Сергій Марченко та директор німецького банку KfW (Кредитна установа для відбудови) по регіону Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія Олаф Цимелька підписали Угоду про надання кредиту в розмірі 150 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Надані кошти дозволять зміцнити фінансову систему нашої країни, а також продовжити реалізацію державних програм з підтримки малого та середнього бізнесу в Україні", – зазначив Марченко.

Відповідно до умов угоди кредит надається строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення основної суми кредиту – 5 років) за плаваючою процентною ставкою з можливістю конверсії на фіксовану ставку після повної виплати кредиту.

Зазначається, що кредитні кошти надаються в рамках проєкту "ММСП-Фінансування Covid-19" і будуть спрямовані до державного бюджету на рефінансування витрат, понесених в рамках державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%".