МХП Косюка зупинив один з найбільших м’ясокомбінатів в Україні через бойові дії

Агрохолдинг МХП прийняв рішення тимчасово призупинити роботу одного із своїх підприємств – ПрАТ "Український бекон" (Краматорський район, Донецька область) через посилення бойових дій на Донеччині.

Як повідомляє пресслужба компанії, до останнього часу вдавалося забезпечувати операційну діяльність підприємства, однак ситуація на Донеччині загострюється.

"Згідно з повідомленнями Міністерства оборони України, окупаційні війська рф продовжують концентрувати великі сили на сході держави. Подальший наступ окупантів у Донецькій області збільшує ризики та небезпеку для життя співробітників підприємства та унеможливлює його роботу", – йдеться у повідомленні.

В МХП додали, що компанія допомагає співробітникам підприємстві "Український бекон" з евакуацією, частину з них переведуть на роботу на інші підприємства холдингу. Всім співробітникам підприємства буде надана фінансова компенсація.

"Наразі МХП активно працює над запуском інших виробничих майданчиків, аби і надалі забезпечувати українців високоякісною продукцією ТМ "Бащинський", яка вироблялася на підприємстві "Український бекон". Проте такий запуск потребує додаткового часу, відтак МХП повідомляє партнерам про можливість тимчасових затримок у постачанні продукції", – зазначається у повідомленні.

За даними на сайті МХП, ПрАТ "Український бекон" входить до трійки найбільших м’ясопереробних підприємств України, у 2019 році (останні оприлюднені дані), за обсягам виробництва в натуральних показниках підприємство займало 14% українського ринку.

На підприємстві виробляється продукція: ТМ "Бащинський" (м'ясні делікатеси зі свинини і м'яса птиці; варені ковбаси, сардельки, сосиски, паштети, шашлики, напівкопчені ковбаси); ТМ "Європродукт" (варені ковбаси, сосиски, сардельки) А також продукція під торговими марками мереж (ТМ ARO, ТМ METRO Chef, ТМ АШАН, ТМ "Ситний ряд", ТМ "Кожен день", ТМ "Повна чаша", ТМ "Пані Ціна").

Потужності виробництва – до 160 тонн готової продукції на добу, на підприємстві працює близько 2000 осіб.