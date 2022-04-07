"Лукойл" може зупинити заводи через надлишок нафтопродуктів

У компанії "Лукойл" очікують зупинку нафтопереробних заводів в РФ через надлишок нафтопродуктів, що утворився.

Як пише "Комерсант", про це йдеться у листі голови та співвласника компанії Вагіта Алекперова віцепрем'єру РФ Олександру Новаку, передає enkorr.

Через введені антиросійські санкції "у переробці відбулося різке зниження обсягів відвантаження мазуту і, як наслідок, утворення надлишку даного палива у сховищах". Через це є ризик зупинки НПЗ, внаслідок чого знизиться виробництво палива, наголошується у листі.

Щоб уникнути можливої зупинки виробництва, у "Лукойлі" запропонували тимчасово перенаправити обсяги мазуту як паливо на ТЕЦ. Це стане вимушеним заходом, оскільки мазут зазвичай використовують, якщо є перебої з постачанням газу, або ліміти його споживання вичерпані.

"Лукойл" володіє чотирма НПЗ в РФ і є другим після "Роснефти" найбільшим нафтопереробником у РФ.