В Росії планують створити сховища для закачування нафти назад під землю через падіння попиту

У Росії обговорюється програма створення підземних сховищ для нафти, які можуть знадобитися на випадок проблем із її збутом через санкції.

Про це на Ямальському нафтогазовому форумі заявив гендиректор російської "Державної комісії з запасів" (ДКЗ) Ігор Шпуров, повідомляє Інтерфакс.

"Одна з наших пропозицій (в умовах проблем зі збутом нафти в умовах санкцій, – ред.), ми сьогодні її обговорюємо скрізь на всіх рівнях – це створення підземних сховищ нафти за аналогією з підземними сховищами газу, які такий буфер сьогодні створюють, і газова промисловість відчуває себе краще у цьому сенсі, ніж нафтова", – повідомив російський чиновник.

"Зробити це можна досить швидко, але сьогодні потрібно зайнятися підготовкою техніко-економічних обґрунтувань та передпроектним опрацюванням таких сховищ. Нехай навіть це буде створено через 2-3 роки, але принаймні робити це необхідно", – додав голова ДКЗ РФ.

Ініціатива створення підземних сховищ нафтового резерву вже обговорювалася у 2020 році, коли вжиті у зв'язку з коронавірусом обмеження призвели до зниження попиту та падіння цін на нафту. Тоді експерти "Російського газового товариства" заявляли, що необхідно створити резерв обсягом 10-20% від річного видобутку (561 млн тонн у 2019 році). За їх оцінками, створення таких сховищ з нуля потрібно 10-12 років, а якщо робити це з урахуванням виснажених родовищ – можна вкластися у 3-5 років.