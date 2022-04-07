Податкова служба оприлюднила роз’яснення для переходу бізнесу на податок у 2% від обороту

Державна податкова служба оприлюднила відповіді на більшість запитань, що виникають у бізнесу в процесі переходу на спрощену систему оподаткування, запроваджену на час воєнного стану.

Загалом на сайті Податкової служби оприлюднено відповіді на 73 запитання щодо особливостей переходу платників податків на спрощену систему.

Ознайомитись із ними можна за посиланням.

Як повідомлялося, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень, однак згодом парламент прибрав і його. Спрощений режим не поширюється на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.

Зазначимо, що оборот понад 10 млрд грн мають найбільші рітейлери, державні компанії та підприємства олігархів. Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: 200 найбільших компаній України