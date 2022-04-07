Кабмін скасував урядовцям та очільникам областей надбавки за інтенсивність праці до 2024 року

Кабінет міністрів скасував виплату надбавки за інтенсивність праці для прем'єр-міністра, міністрів, їхніх заступників та голів обласних та Київської державної адміністрацій до принаймні 2024 року.

Відповідну постанову від 6 квітня № 406 оприлюднили на "Урядовому порталі".

Відповідно до неї, до окремого рішення уряду, але не раніше 1 січня 2024 року, прем’єр-міністру, першому віцепрем’єр-міністру, віцепрем’єр-міністру, міністрам, їх першим заступникам, заступникам, голові та членам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій надбавка за інтенсивність праці не виплачується.

Водночас азначені обмеження не поширюються на посадових осіб, які за умовами оплати праці прирівнюються до членів Кабінету міністрів України відповідно до закону.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 квітня 2022 року.