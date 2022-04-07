Попит на вживані авто після початку війни впав у 4 рази, – "Укравтопром"
У березні, в умовах війни, українці зареєстрували 8,3 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що це набагато менше ніж рік тому (-76%), однак такий результат у 15 разів перевищив показник березневого ринку нових легкових авто.
Найпопулярнішим вживаним автомобілем березня став Volkswagen Golf. Протягом місяця українці зареєстрували 484 імпортованих цієї моделі з пробігом.
Другий результат у Renault Megane, за місяць на українські номери перейшли 472 вживаних авто цієї моделі.
На третьому місці Volkswagen Passat – 422 розмитнених і зареєстрованих авто.
Продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі стали 399 українців. Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus із результатом 217 авто.
Усього з початку 2022 року українські номери отримали майже 69 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що у 6 разів більше ніж нових легкових авто за той самий період.
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