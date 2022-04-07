Влада Росії вирішила створити підконтрольний аналог для заміни AppStore та Google Play
Росія розпочала розробку власного аналога AppStore та Google Play на платформі Android, який має запрацювати до літа.
Про це голова уряду РФ Міхаіл Мішустін заявив, виступаючи в Держдумі, повідомляє російський Інтерфакс.
"Я особисто цим питанням займаюся. До літа, обіцяли, він повинен уже працювати. Відповідно, наші розробники отримають свою точку, через яку зможуть завантажувати програми і займатися подальшою розробкою", – сказав Мішустін.
Відповідаючи на запитання про відтік IT-фахівців з Росії, Мішустін висловив упевненість, що не всі з них виїдуть із країни.
"Хлопці, розробники, програмісти, айтішники, давайте зробимо свою екосистему. У нас все для цього є. Є елементи цієї екосистеми, які потрібно доопрацювати. Потрібно зробити свій інтернет-магазин, тому що AppStore та Google Play на сьогоднішній день у нас уже практично можуть скоро не дати можливості завантажувати програми. Ми все це можемо", – вважає Мішустін.
За даними російських ЗМІ, російський магазин додатків буде обов'язково встановлюватися на технічні пристрої, в нього будуть завантажуватися програми та додатки, визначені Мінцифри РФ. Такий магазин розроблятиме одна з підконтрольних російській владі соціальних мереж.
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