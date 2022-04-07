Білорусь слідом за Росією вирішила повертати зовнішні борги в рублях (оновлено)

В уряді Білорусі заявили, що зобов’язання перед окремими іноземними кредиторами будуть виплачуватися у білоруських рублях.

Як повідомила пресслужба білоруського уряду, зокрема йдеться про зобов'язання перед Світовим банком (СБ), Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Північним інвестиційним банком (СІБ), передає Інтерфакс-Україна.

Пізніше міністр фінансів Білорусі Юрій Селіверстов повідомив, що уряд нібито намагався провести розрахунки у валюті, проте "платежі, які мали здійснитися за зовнішніми боргами, наші іноземні контрагенти з рахунків Нацбанку не провели".

Крім того, він пояснив рішення уряду необхідністю пошуку коштів на завершення фінансування проектів, започаткованих за участю закордонних фінінститутів.

"Організації, які включені до переліку, ухвалили рішення про припинення фінансування тих проектів, які вже було розпочато. Сума цих проектів становить близько $900 млн. Зрозуміло, що нам доведеться шукати гроші, щоб їх дофінансувати", – зазначив Селіверстов.

"Тому це теж один із заходів, який дозволяє нам заощадити, зокрема, валютні ресурси. На мій погляд, це комплексне і зрозуміле рішення", – вважає міністр.

Нагадаємо, раніше рейтингове агентство Fitch попередило, що якщо РФ проводитиме розрахунки за зовнішнім боргом в рублях, про що заявляла влада країни, то воно за підсумками 30-денного періоду оголосить про суверенний дефолт за зобов'язаннями РФ.

Зокрема, агентство вказувало на указ російського президента Володимира Путіна від 5 березня про виплати за суверенним боргом в російських рублях на користь кредиторів з країн, які Росія самостійно віднесла до переліку "недружніх".