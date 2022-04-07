Європарламент прийняв резолюцію із закликом негайно заборонити імпорт російських нафти і газу

Європейський парламент закликав Раду Європейського Союзу запровадити додаткові санкції щодо Росії за її вторгнення в Україну, зокрема запровадити негайне повне ембарго на імпорт російських нафти, вугілля, ядерного палива та газу.

За прийняття відповідної резолюції на пленарному засіданні в Страсбургу в четвер, 7 квітня, проголосували 513 євродепутатів, проти були 22, ще 19 – утрималися, повідомляє Deutsche Welle.

В документі зазначається, що Раді ЄС слід ухвалити такі подальші "суворі санкції, які би відображали неослабну ескалацію російської агресії та шокуючі звірства, вчинені військовими силами Росії, які беззаперечно є воєнними злочинами", зокрема, через звірства російських військових у низці окупованих українських міст, таких як Буча.

"Європарламент закликає запровадити негайне повне ембарго на імпорт російських нафти, вугілля, ядерного палива та газу, цілковито відмовитися від "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2", а також представити план гарантування безпеки поставок енергоносіїв до ЄС у короткостроковій перспективі", – йдеться у резолюції.

Крім того, Європарламент закликав запровадити і низку інших обмежень. Зокрема, євродепутати підтримують відключення всіх російських банків від системи повідомлень про фінансові перекази SWIFT.

Також, на думку Європарламенту, всім суднам під прапором РФ, які зареєстровані в Росії, перебувають у російській власності чи зафрахтовані з РФ, треба заборонити заходити не лише до портів у ЄС, але також і до його територіальних вод. Те саме має поширюватися і на кораблі, які прямують до або з російських гаваней.

Нагадаємо, що в ЄС уже обговорюють санкції на імпорт російського вугілля. Відмова від нафти з РФ також вважається можливою протягом року. Однак у Євросоюзі зазначають, що цілковито замінити російський газ поки не можуть.