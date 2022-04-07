Сенат США одноголосно підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі

Сенат США схвалив законопроєкт про запровадження заборони на імпорту російської нафти, а також про підвищення мит на імпорт з РФ та Білорусі.

Відповідний законопроєкт був підтриманий одноголосно, повідомляє Голос Америки.

У документі вказується, що Росія, а також її близький союзник Білорусь, за здійснення військового вторгнення в Україну або за допомогу цьому вторгненню позбавляються статусу країн з режимом найбільшого сприяння в торгівлі.

Прийняття цього закону передбачає потенційне збільшення мит експорту товарів із зазначених країн США.

Наразі законопроект прямує на розгляд Палати представників, де, за оцінками аналітиків, він може бути прийнятий вже ввечері у четвер. Потім документ буде надіслано на підпис президенту Джо Байдену.

Раніше нижня палата Конгресу вже голосувала за ухвалення законопроекту в першому читанні, але тепер вона має зробити це повторно, оскільки Сенат вніс зміни до тексту документа.

Як повідомлялося, на початку березня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про заборону імпорту нафти з Росії, а також про скасування пільгового режиму для російського імпорту.