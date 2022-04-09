Байден підписав закони про ембарго на російські енергоносії та обмеження торгівлі з РФ та Білоруссю

Президент США Джо Байден 8 квітня підписав два законопроєкти, які запроваджують додаткові санкції проти РФ та Білорусі.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Один із них забороняє імпорт енергоносіїв із Російської Федерації, зокрема газу, нафти та вугілля.

Другий законопроєкт призупиняє нормальні торговельні відносини з РФ та Білоруссю. Він дозволить владі встановлювати більш високі мита, ніж для інших членів Світової організації торгівлі. Він діятиме до 2024 року.

Як повідомлялося, США припинили імпорт російської нафти на тижні, що завершився 1 квітня.