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Байден підписав закони про ембарго на російські енергоносії та обмеження торгівлі з РФ та Білоруссю

байден

Президент США Джо Байден 8 квітня підписав два законопроєкти, які запроваджують додаткові санкції проти РФ та Білорусі.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Один із них забороняє імпорт енергоносіїв із Російської Федерації, зокрема газу, нафти та вугілля. 

Другий законопроєкт призупиняє нормальні торговельні відносини з РФ та Білоруссю. Він дозволить владі встановлювати більш високі мита, ніж для інших членів Світової організації торгівлі. Він діятиме до 2024 року.

Як повідомлялося, США припинили імпорт російської нафти на тижні, що завершився 1 квітня.

Автор: 

Байден Джо (148) Білорусь (1582) нафта (4778) росія (14183) санкції (4379) США (4871)


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САНКЦИИ ХОРОШО БЫ ДЕЙСТВОВАЛИ С ДЕЙСТВИЯМИ !!! НАПРИМЕР ВЗРЫВЫ ГАЗОПРОВОДОВ И НЕФТЕПРОВОДОВ В РОССИИ !)
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09.04.2022 11:38 Відповісти

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