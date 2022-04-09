Фінляндія закрила в’їзд для всього вантажного транспорту з РФ та Білорусі

У суботу, 9 квітня, Фінляндія закрила в'їзд у країну для всіх вантажних транспортних засобів із російськими та білоруськими номерами.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.

Відповідне рішення вступило в силу з опівночі.

"Весь комерційний вантажний автотранспорт з реєстраційними номерами РБ і РФ буде зупинено і розгорнуто – це вантажівки, фури і навіть фургони, якщо вони спробують розмитнити комерційні вантажі", – зазначив Найєм.

Як повідомлялося, польські служби посилили перевірку вантажного транспорту на в'їзд до Білорусі.