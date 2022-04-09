ЄС за 40 днів війни в Україні заплатив РФ за енергоносії 37 мільярдів євро, – Подоляк

Євросоюз за 40 днів повномасштабної війни в Україні заплатив РФ за енергоносії 37 млрд євро.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram.

"37 млрд євро для рф за енергоносії протягом перших 40 днів смертоносної війни в Україні. Такий, на жаль, обсяг участі європейських партнерів у співфінансуванні війни", – зазначив він.

Також він додав, що Україна не має такого обсягу озброєнь, як країна-агресор, але "кожного дня росіяни отримують прямі об'ємні платежі від європейців для фінансування додаткових поставок ракет і снарядів на поля бою".

"Така позиція партнерів поряд із недопрацьованими санкціями (немає реального відключення від SWIFT ключових російських банків, немає тотального арешту майна членів керівної партії "єдина росія", немає прямого та непрямого ембарго на енергоносії) стимулює росіян до розширення воєнних дій, до більш масового знищення українців, остаточної відмови від незастосування важкої зброї проти мирних громадян, на окопування та перехід до війни на тривале виживання. Навіщо все-таки Європа продовжує фінансувати росіян?", – наголосив Подоляк.

Раніше голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявили, що з початку повномасштабного вторгенння в Україну ЄС заплатив Росії вже 35 млрд євро за імпорт енергоносіїв.