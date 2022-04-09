Найбільший у світі газохімічний проєкт РФ та Китаю змушений змінити стратегію через санкції

Російська компанія "Сибур" та китайська Sinopec змушені переглянути стратегію реалізації найбільшого у світі газохімічного проєкту – Амурського ГХК – через проблеми з отриманням обладнання внаслідок антиросійських санкцій.

Як повідомляє "Коммерсант" із посиланням на "Сибур", відповідні рішення будуть ухвалені найближчим часом.

Зазначається, що необхідність зміни Амурського ГХК виникла через західні санкцій, які перекрили доступ до низки пристроїв технологічного обладнання. Ключовими підрядниками проєкту виступають німецька Linde та італійська Technimont. З червня вони мають намір повністю зупинити постачання технологій.



На ринку зазначають, що у зв'язку з цим терміни реалізації проєкту, який планувалося запустити вже 2024 року, зрушать як мінімум на час його доопрацювання. Але можливість введення в роботу заводу залежатиме від успішності в пошуку аналогів необхідних агрегатів.



Водночас, ситуація з перенесенням термінів запуску Амурського ГХК ускладнює постачання "Газромом" газу до Китаю, оскільки введення заводу "Сибуру" та Sinopec пов'язане з виходом на повну потужність проєкту "Газпрому" – Амурського ГПЗ. Підготовлений газ із нього прямує до Китаю, а фракції, що залишилися після переробки, – етан і ЗВГ повинен був споживати Амурський ГХК. Тобто, якщо Амурський ГХК не буде введений вчасно, "Газпром" буде змушений, як і раніше, постачати до Китаю жирний газ.

Станом на кінець березня загальний рівень готовності Амурського ГХК становив майже 38%, на окремих технологічних установках – 43%.