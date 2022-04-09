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У межах кампанії Stand Up for Ukraine для українських біженців та переселенців зібрали понад 9 мільярдів євро

украина,независимость

Глобальний захід та кампанія зі збору внесків Stand Up for Ukraine зібрали 9,1 млрд євро для людей, які рятуються від російського вторгнення всередині України та за кордоном, зокрема 1 мільярд євро від Європейської комісії.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"Далі буде більше. Ми продовжимо надавати підтримку. І як тільки бомби перестануть падати, ми допоможемо народу України відбудувати свою країну. Ми продовжуватимемо відстоювати Україну", – зазначила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про надання додаткової позики в розмірі 1 млрд євро для потреб людей, переміщених в результаті вторгнення.

Із загальної сумикоштів 1,8 млрд євро призначено для внутрішньо переміщених осіб і 8,3 млрд євро – для біженців у прифронтових країнах-членах ЄС та інших країнах, зокрема Молдові.

Автор: 

Єврокомісія (1085) допомога (1533)


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