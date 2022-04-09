У межах кампанії Stand Up for Ukraine для українських біженців та переселенців зібрали понад 9 мільярдів євро

Глобальний захід та кампанія зі збору внесків Stand Up for Ukraine зібрали 9,1 млрд євро для людей, які рятуються від російського вторгнення всередині України та за кордоном, зокрема 1 мільярд євро від Європейської комісії.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"Далі буде більше. Ми продовжимо надавати підтримку. І як тільки бомби перестануть падати, ми допоможемо народу України відбудувати свою країну. Ми продовжуватимемо відстоювати Україну", – зазначила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про надання додаткової позики в розмірі 1 млрд євро для потреб людей, переміщених в результаті вторгнення.

Із загальної сумикоштів 1,8 млрд євро призначено для внутрішньо переміщених осіб і 8,3 млрд євро – для біженців у прифронтових країнах-членах ЄС та інших країнах, зокрема Молдові.