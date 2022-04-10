Українці в березні продали валюти на $351 мільйон більше, ніж купили, – НБУ

Обсяг продажу населенням валюти у березні в умовах запроваджених Національним банком України з початку розв'язаної Росією війни обмежень перевищив обсяг її купівлі на еквівалент $351,4 млн, переважно за рахунок продажу безготівкової валюти.

Про це йдеться в інформації НБУ, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, купівля готівкової валюти склала $77,3 млн, продаж – $72 млн, тоді як безготівкової – відповідно $18,6 млн і $375,3 млн.

Порівняно з лютим у березні обсяг операцій із готівковою валютою, що потрапили до статистики Нацбанку, впав більш ніж у 18 разів, порівняно з січнем – більш ніж у 21 раз, а у небанківських фінансових установ він обрушився у 200-300 разів – лише до $3-5 млн.

Падіння активності операцій населення з безготівковою валютою виявилося меншим – 2,8-3,6 рази.

Нацбанк нагадує, що в лютому цього року обсяг купівлі населенням перевищив обсяги її продажу на $353,4 млн, у січні – на $213,6 млн. так само переважно за рахунок операцій з безготівковою валютою.

НБУ зазначив, що середньозважений курс продажу долара у березні зріс до 30,07 грн/$1 з 28,49 грн/$1 у лютому, євро – відповідно до 33,91 грн/1 євро з 32,36 грн/1 євро в лютому.

Курс купівлі долара був майже на рівні зафіксованого офіційного – 29,25 грн/$1, а євро – 32,43 грн/1 євро проти відповідно 28,18 грн/$1 та 31,96 грн/1 євро в лютому.

Відповідно спред між курсами купівлі та продажу виріс по долару з 1,1% до 2,8%, євро – з 1,3% до 4,6%.