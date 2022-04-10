Україна залишиться в десятці експортерів продовольства, якщо Росія розблокує порти, – Висоцький

Україна зможе цього року залишитись у десятці найбільших експортерів продовольства за умови розблокування морських портів.

Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час телемарафону, передає Укрінформ.

"Якщо найближчим часом вдасться розблокувати порти, то навіть за підсумками поточного року Україна зможе як мінімум залишитись у топ-10 експортерів (продовольства – ред.). Якщо буде експорт альтернативними шляхами: залізничними чи авто, то, звісно, що позиції будуть слабшими, оскільки фізично вивезти обсяг продукції іншими шляхами просто не вдасться", – сказав Висоцький.

Він зазначив, що 90% аграрного експорту Україна до 24 лютого здійснювала через морські порти в Одесі та Миколаєві.

Раніше повідомлялося, що продовження Росією збройної агресії проти України може спричинити одну з найбільших криз біженців, а також дефіцит продовольства та голод, особливо в країнах, які зараз отримують українські зернові.