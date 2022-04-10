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Новини
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Україна залишиться в десятці експортерів продовольства, якщо Росія розблокує порти, – Висоцький

пшеница

Україна зможе цього року залишитись у десятці найбільших експортерів продовольства за умови розблокування морських портів.

Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час телемарафону, передає Укрінформ.

"Якщо найближчим часом вдасться розблокувати порти, то навіть за підсумками поточного року Україна зможе як мінімум залишитись у топ-10 експортерів (продовольства – ред.). Якщо буде експорт альтернативними шляхами: залізничними чи авто, то, звісно, що позиції будуть слабшими, оскільки фізично вивезти обсяг продукції іншими шляхами просто не вдасться", – сказав Висоцький.

Він зазначив, що 90% аграрного експорту Україна до 24 лютого здійснювала через морські порти в Одесі та Миколаєві.

Раніше повідомлялося, що продовження Росією збройної агресії проти України може спричинити одну з найбільших криз біженців, а також дефіцит продовольства та голод, особливо в країнах, які зараз отримують українські зернові.

Автор: 

експорт (3826) продовольство (164) Висоцький Тарас (45)


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Країни які отримують українські зернові ,це перш за все країни африки та близького сходу,так ось подивіться як вони проголосували в ООН, вони не засудили рф, вони обрали голод для свого населення,тільки б не сваритися з фюрером путіним.
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10.04.2022 19:18 Відповісти
Якщо знищити весь кацапський черноморський флот за допомогою ********* озброення, яке можуть надати НАТО, то проблема блокування портів зникне сама собою.
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10.04.2022 19:29 Відповісти
Сподіваюсь, таку зброю нам вже надали.
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10.04.2022 19:31 Відповісти
Ніхто не надав. Говорять про "гарпуни" від Джонсона. Але темпи такі, що їм ще місяць сюди їхати.
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11.04.2022 04:11 Відповісти
Попросити у друзів якнайшвидше виготовити для нас Нептуни. Хоча б 600 для початку. І тоді можна тримати ЧФ на відстані. Типу '' руській военный карабль иди на.... "
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11.04.2022 07:18 Відповісти
Ну то хай ті країни, що отримували українське зерно, висунуть язика із дупи та підтримають Україну.
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10.04.2022 19:30 Відповісти
Зброю для розблокування Британія вже надала. А тепер слід подивитися як Єгипет іже з ним голосували проти України
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10.04.2022 19:36 Відповісти
Не надала. Звідки така інфа? Від пари "ура-патріотів" у ФБ?
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11.04.2022 04:13 Відповісти
ТАК ДЕЙСТВУЙТЕ ПОКА ПО СУШЕ !!!
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11.04.2022 03:49 Відповісти

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