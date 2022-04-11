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Новини
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Євросоюз включив до чорного списку 20 російських авіакомпаній через крадіжку літаків

самолет

Європейська комісія включила до чорного списку (EU Air Safety List) 20 російських авіакомпаній.

Як передає Інтерфакс-Україна, до списку потрапили: "Аерофлот", "Росія", "Побєда", "ЮТейр", S7, "Аврора", "Іжавіа", "Якутія", "ЮВТ Аеро", Smartavia, "ІрАеро", "Уральські авіалінії", "АЛРОСА", Nordstar, "Руслайн", "Ямал", Nordwind, IFly, "Русджет" та "Авіастар-ТУ".

Цим компаніям заборонені польоти до країн Євросоюзу, "оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки".

"Це (включення до чорного списку, – ред.) відображає серйозні побоювання щодо безпеки у зв'язку з примусовою перереєстрацією Росією літаків, що належать іноземним власникам, та дозволом на їх експлуатацію без дійсних сертифікатів льотної придатності", – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Росавіація дозволила російським авіакомпаніям експлуатувати "сотні іноземних літаків без дійсного сертифікату льотної придатності", заявила комісарка Євросоюзу з транспорту Адіна Велян, слова якої наводяться в повідомленні.

За її словами, ці російські авіакомпанії свідомо зробили це порушуючи міжнародні стандарти безпеки.

"Це не тільки явне порушення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція), але й створює безпосередню загрозу безпеці польотів", – зазначила Велян.

"Ми живемо в умовах невмотивованої та невиправданої військової агресії Росії проти України. Проте я хочу ясно заявити, що це рішення не є черговою санкцією проти Росії: воно було прийняте виключно з технічних міркувань та міркувань безпеки. Ми не змішуємо безпеку з політикою", – додала комісарка ЄС.

Раніше в чорному списку Євросоюзу була лише одна авіакомпанія із Росії: наприкінці минулого року туди потрапив калінінградський "СКОЛ". Цей перевізник виконував чартерні рейси до Європи малими літаками. У січні щодо "СКОЛу" судом було запроваджено процедуру спостереження.

Як повідомлялося, РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Уряд Росії також заявляв, що 78 літаків російських перевізників заарештували за кордоном і не повернулися до Росії.

Автор: 

Єврокомісія (1085) росія (14189) літак (659) авіасполучення (2494)


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Казахстан більш ніж 15 років перебував у чорних списках. Що тільки не робили казахи... щоб вийти з цього списку. І переєстровували літаки в інших країнах...і проводили сотні аудитів EASA. Нічого не допомагало... Поки не привели свої літаки до стану безпечної експлуатації. Киргизи... таджики... більша частина африканських країн у цьому списку. Але вони там не за крадіжки... а за низький рівень безпеки. Вони не крали літаки... не порушували міжнародні правила... Тому наразі можна сміливо ставити хрест на рашкоавіації.
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11.04.2022 15:34 Відповісти
Я не оправдовую свинособак, але слова "крадіжка" я не знайшов у офіційних текстах. Між стрічками воно читається, алее чи дійсно хтось у Європі сміливо назвав це крадіжкою? Чи "діп консьорн" як завжди?
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11.04.2022 17:05 Відповісти
А как это еще назвать. Лизинг, это когда имущество принадлежит одной компании, а им пользуется, на условиях фактически аренды, другая. Лизинговая компания потребовала вернуть ее имущество, парашинцы отказались. Считай украли. Здесь палка двух концов. С одной стороны лизинговая компания потеряла выручку и самолеты (временно), с другой международные рейсы для паражи фактически закрыты. Т.е. использовать эти самолеты фактически некуда. Такое кол-во для врутренних перевозок не требуется.
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12.04.2022 10:18 Відповісти
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11.04.2022 17:59 Відповісти

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