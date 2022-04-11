Євросоюз включив до чорного списку 20 російських авіакомпаній через крадіжку літаків

Європейська комісія включила до чорного списку (EU Air Safety List) 20 російських авіакомпаній.

Як передає Інтерфакс-Україна, до списку потрапили: "Аерофлот", "Росія", "Побєда", "ЮТейр", S7, "Аврора", "Іжавіа", "Якутія", "ЮВТ Аеро", Smartavia, "ІрАеро", "Уральські авіалінії", "АЛРОСА", Nordstar, "Руслайн", "Ямал", Nordwind, IFly, "Русджет" та "Авіастар-ТУ".



Цим компаніям заборонені польоти до країн Євросоюзу, "оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки".



"Це (включення до чорного списку, – ред.) відображає серйозні побоювання щодо безпеки у зв'язку з примусовою перереєстрацією Росією літаків, що належать іноземним власникам, та дозволом на їх експлуатацію без дійсних сертифікатів льотної придатності", – йдеться у повідомленні Єврокомісії.



Росавіація дозволила російським авіакомпаніям експлуатувати "сотні іноземних літаків без дійсного сертифікату льотної придатності", заявила комісарка Євросоюзу з транспорту Адіна Велян, слова якої наводяться в повідомленні.



За її словами, ці російські авіакомпанії свідомо зробили це порушуючи міжнародні стандарти безпеки.

"Це не тільки явне порушення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція), але й створює безпосередню загрозу безпеці польотів", – зазначила Велян.



"Ми живемо в умовах невмотивованої та невиправданої військової агресії Росії проти України. Проте я хочу ясно заявити, що це рішення не є черговою санкцією проти Росії: воно було прийняте виключно з технічних міркувань та міркувань безпеки. Ми не змішуємо безпеку з політикою", – додала комісарка ЄС.



Раніше в чорному списку Євросоюзу була лише одна авіакомпанія із Росії: наприкінці минулого року туди потрапив калінінградський "СКОЛ". Цей перевізник виконував чартерні рейси до Європи малими літаками. У січні щодо "СКОЛу" судом було запроваджено процедуру спостереження.

Як повідомлялося, РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Уряд Росії також заявляв, що 78 літаків російських перевізників заарештували за кордоном і не повернулися до Росії.