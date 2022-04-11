Литовські прикордонники заблокували транзит 250 фур з Росії та Білорусі за вихідні

З моменту набуття чинності п'ятим пакетом санкцій Євросоюзу щодо Росії та Білорусі до Литви з санкційних країн станом на ранок понеділка не було пропущено близько 250 фур з вантажами.

Про це повідомив завідувач відділу комунікації Департаменту митниці Литви Вітас Волунгявічюс, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми не пропустили в Литву з боку Білорусі та Калінінграда 250 вантажівок, що підпали під санкції – за період з вечора п'ятниці до сьогоднішнього ранку", – сказав представник литовської митниці.

У свою чергу представник Служби охорони держкордону Литви Рокас Пукінскас зазначив, що після того, як у вихідні митники та прикордонники перестали пропускати фури з Білорусі, спостерігається скорочення їхнього потоку.

"Цілком ймовірно, що через це (що набули чинності санкції, – ред.) проїжджаючих через Литву буде менше, тому що інформація серед водіїв вже ходить, так що природно, знаючи, що не буде пропущена, людина, швидше за все, не поїде, тому що з логістичної точки зору це великі збитки", – сказав Пукінскас.

За даними Державного прикордонного комітету Білорусі, на пунктах прикордонного контролю з Литвою у понеділок вранці перевірки чекали 110-340 вантажівок. Тим часом, з литовської сторони на кордоні з Білоруссю черги вантажівок за вихідні ще більше виросли, на всіх пунктах перевірки доводиться чекати по кілька діб. Збільшилися черги вантажівок на кордоні з Калінінградською областю Росії.

Станом на ранок понеділка у чергах на оформлення на білорусько-польському кордоні немає жодної вантажівки. На виїзд до Литви фіксується 550 автомобілів, Латвію – 70, свідчать дані білоруського відомства.

За даними Литовської дирекції пунктів прикордонного контролю, в'їзду до Білорусі вранці в понеділок очікували від 400 до 740 вантажівок, а в'їзду до Калінінградської області в Кібартай – 73 вантажівки.

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері набули чинності санкції ЄС, які забороняють вантажоперевізникам Росії та Білорусі провадити діяльність у державах-членах ЄС. Виняток робиться для товарів першої необхідності, наприклад, сільськогосподарських продуктів і продуктів харчування, гуманітарної допомоги та ін. Заборона також не поширюється і на транзит через Литву в Калінінград.

Вантажівкам Росії та Білорусі надано семиденний термін, щоб залишити територію ЄС.

https://censor.net/biz/news/3332403/yevrosoyuz_ofitsiyino_zatverdyv_pyatyyi_paket_sanktsiyi_proty_rf