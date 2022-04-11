Україна може отримати 63 мільйони тонн нового урожаю зернових та олійних, – УЗА

У 2022 році Україна може отримати зернових та олійних культур близько 63 млн тонн із площі близько 20 млн га, попри те, що 5 млн га не можуть бути засіяними чи на них неможливо буде зібрати врожай.

Про це йдеться в повідомленні Української зернової асоціації.

При цьому внутрішній ринок України споживає близько 30 млн тонн зернових та олійних культур щороку. Нагадаємо, цьогоріч через російську блокаду морських портів Україна не зможе експортувати близько 20 млн тонн зерна, що буде використано як перехідні залишки на наступний маркетинговий рік.

Урожай пшениці в Україні в поточному році можна очікувати на рівні 18,2 млн тонн, що суттєво нижче від рекорду минулого року 33 млн тонн, проте цей показник майже втричі більше, аніж Україна споживає пшениці на рік. При цьому перехідні запаси пшениці минулого врожаю складають майже 10 млн тонн.

Експорт пшениці в 2022/2023 МР за умов такого показника врожаю та з врахуванням великих перехідних запасів може скласти близько 10 млн тонн пшениці.

Ячменю в цьому році можна зібрати на рівні 6,2 млн тонн (в 2021 році – 10,1 млн тонн), то ж експорт в 2022/2023 МР можна очікувати на рівні 2 млн тонн. Урожай кукурудзи можна очікувати на рівні 23,1 млн тонн (у минулому році – 37,6 млн тонн), при цьому експорт може скласти близько 20 млн тонн.

Урожай соняшнику можна очікувати на рівні 9,8 млн тонн (у 2021 році – 16,9 млн тонн). Урожай ріпаку прогнозується на рівні 1,5 млн тонн (у 2021 році – 2,9 млн тонн), при цьому експорт 2022/2023 МР очікується на рівні 1,3 млн тонн. Урожай сої можна очікувати на рівні 1,8 млн тонн (у 2021 році – 3,5 млн тонн), а експорт 2022/2023 МР можна очікувати на рівні 0,6 млн тонн.

Загалом експорт зернових та олійних в 2022/2023 МР можна очікувати на рівні 35 млн тонн за умов, що Україна в умовах блокади чорноморських портів зможе збільшити пропускну здатність інших логістичних напрямків, зокрема й залізничних переходів на кордонах з країнами ЄС. На сьогодні пропускна здатність альтернативних маршрутів складає 600 тис. тонн на місяць. Окрім того, нинішні напрацювання Уряду та громадськості в сфері логістики та експорту дозволяють розширити пропускну здатність до 2 млн тонн на місяць. Для того, щоб досягти рівня експорту 35 млн тонн зернових та олійних на рік, потрібно ще більше розширити пропускну здатність на кордонах ЄС – до 3 млн тонн на місяць.

Таким чином, Україна гарантовано буде мати достатні запаси зерна, у той час як країни світу недоотримають значну кількість зерна з України через війну Росії проти України та зростання цін, що може спричинити за оцінками ООН голод у багатьох країнах світу. Зокрема, Україна традиційно експортує близько 30-35% зерна до країн Північної Африки та Близького Сходу, 30-35% до країн Південної та Південно-Східної Азії, а також близько 35-40% до країн Європи.

Нагадаємо, в 2021 році Україна зібрала рекордний урожай зернових та олійний культур – понад 106 млн тонн.