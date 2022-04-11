Євросоюз зможе забезпечити Україну газом у випадку припинення транзиту з Росії, – єврокомісар

У ЄС розробили план реверсного постачання газу в Україну та Молдову на випадок, якщо ці країни зіткнуться з перебоями постачання з Росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на члена Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон, передає Інтерфакс-Україна.

"Вона повідомила журналістам у Відні, що ЄС у нинішній ситуації не може вважати Росію гідним довіри партнером, і тому перебої не виключені", – пише агентство.

Крім того, Сімсон зазначила, що у Брюсселі оцінюють, які труднощі виникнуть у економік та громадян країн ЄС, якщо це інтеграційне об'єднання запровадить ембарго на постачання нафти з Росії.

Раніше повідомлялося, що Європейський парламент закликав Раду Європейського Союзу запровадити додаткові санкції щодо Росії за її вторгнення в Україну, зокрема запровадити негайне повне ембарго на імпорт російських нафти, вугілля, ядерного палива та газу.