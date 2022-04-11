Кабмін змінить перелік товарів критичного імпорту на користь українського виробника, – Мінекономіки

Уряд та Міністерство економіки України перебувають у постійному діалозі з підприємцями та розглядають їхні запити щодо розширення переліку товарів критичного імпорту. Подальше його розширення буде залежати від стабільності фінансової системи держави.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Як зазначається, на початку війни, яку розпочала росія проти України, уряд схвалив перелік товарів критичного імпорту, що потрібні державі в умовах воєнного часу. Його мета – обмежити виведення за кордон валюти та зміцнити економіку. Сьогодні бізнес поступово відновлює свою активність.

"Уряд тримає курс на виробничий протекціонізм. Йдеться про максимальне нарощення власного виробництва та імпортозаміщення там, де це можливо. Тому йдемо назустріч українській промисловості – працюємо з галузевими асоціаціями виробників та коригуємо список товарів критичного імпорту, якщо бачимо, що в цьому є потреба", – сказано в повідомленні.

У той самий час, зазначили в Мінекономіки, за рахунок такого регулювання вдалося запобігти надмірному витоку валюти з України, а, отже, й ослабленню економіки.

"У майбутньому перелік товарів критичного імпорту буде змінюватися залежно від того, наскільки успішно досягатимемо балансу між обсягами валютних оплат за кордон та обсягом валютних надходжень до країни. В ідеалі ці два показники повинні приблизно дорівнювати одне одному", – повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка.