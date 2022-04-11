Польська PGNiG оголосила про остаточну перемогу над "Газпромому" у справі на $1,5 мільярда

"Газпром" відмовився подавати касаційну скаргу на рішення Арбітражного суду Стокгольма, який відхилив скаргу російської компанії на рішення арбітражу у суперечці з польською PGNiG щодо ціни на газ в "Ямальському контракті".

Як повідомляє пресслужба польської компанії, таким чином судове рішення у цій суперечці є остаточним, оскільки "Газпром" вичерпав усі можливості для його оскарження.

"Таким чином завершилася судова боротьба щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду, пов’язаного із зміною на вимогу PGNiG умов ціни в Ямальському контракті від листопада 2014 року. За відсутності мирової угоди в у травні 2015 року PGNiG порушила арбітражне провадження проти "Газпрому", а в лютому 2016 року подала позов до суду. У березні 2020 року трибунал виніс рішення на користь PGNiG, змінивши формулу визначення ціни купівлі-продажу газу в контракті", – зазначається у повідомленні.

У червні 2020 року "Газпром" спробував оскаржити це рішення у апеляційній інстанції, однак у березні 2022 року апеляційний суд відхилив цю скаргу як необґрунтовану.

PGNiG нагадує, що на виконання рішення Арбітражного суду уже отримала від "Газпрому" $1,5 млрд компенсації за завищену ціну газу, які спрямувала для зміцнення енергетичної безпеки Польщі.

Як повідомлялося, 30 березня 2020 року Стокгольмський арбітраж ухвалив рішення скоригувати формулу ціни за контрактом на постачання російського газу до Польщі газопроводом "Ямал-Європа" ретроактивно з 1 листопада 2014 року. У підсумку у липні того ж року "Газпром" виплатив польському покупцеві PGNiG $1,61 млрд переплати за газ за рішенням Стокгольмського арбітражу.

PGNiG ініціювала арбітражний розгляд проти ПАТ "Газпром" та "Газпром експорт" у 2015 році з вимогою про перегляд ціни на природний газ, що постачається до Польщі за контрактом від 25 вересня 1996 року. Він передбачав постачання близько 10 млрд кубометрів газу на рік, мінімальна річна контрактна кількість - 8,7 млрд кубометрів на рік. Договір діє до 2022 року.