"ArcelorMittal Кривий Ріг" за квартал скоротив випуск прокату на чверть

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська область) у січні-лютому поточного року збільшив випуск загального прокату, за оперативними даними, на 6,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року – близько 800 тис. тонн.

Як повідомило джерело в галузі, за експертними оцінками виплавка сталі за цей період зросла на 12% – до 870 тис. тонн, чавуну – на 5,7%, до 930 тис. тонн, передає Інтерфакс-Україна.

У лютому вироблено близько 380 тис. тонн прокату, 410 тис. тонн сталі, 440 тис. тонн чавуну.

На початку березня поточного року через війну АМКР довелося призупинити металургійне виробництво.

В результаті за підсумками першого кварталу поточного року випуск загального прокату скоротився на 25%, до близько 860 тис. тонн, сталі – на 22,5%, до близько 930 тис. тонн, чавуну – на 27%, до близько 1 млн тонн.

Наразі підприємство відновлює виробництво – про це повідомив гендиректор АМКР Мауро Лонгобардо на зустрічі із представниками трудового колективу. За словами Лонгобардо, днями планується перезапустити доменну піч №6. Далі готуватиметься до відновлення роботи ДП №8, у планах – її запуск 2 травня, а до 10 травня – експортувати залізорудний концентрат із рудо-збагачувальної фабрики №1.

Планується розконсервація тих цехів, які наразі зупинені з міркувань безпеки працівників, у планах – нарощування виробництва у гірничому департаменті.

"До кінця квітня цього року ми плануємо вивести гірничий департамент на 100% потужності. Але ці дати можуть коригуватися. І ми подивимося, як ситуація змінюватиметься у квітні", – сказав Лонгобардо.

Топ-менеджер додав, що корпорація ArcelorMittal надає все більшу підтримку АМКР.

Як повідомлялося, "ArcelorMittal Кривий Ріг" у 2021 році збільшив випуск загального прокату на 2,4% порівняно з попереднім роком – до 4,6 млн тонн, стали на 5,2% – до 4,92 млн тонн, чавуну – на 7,9%, до 5,34 тис. тонн, агломерату на 7,3% - до 9,7 млн тонн, коксу – на 9,2%, до 2,9 млн тонн.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" – найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".