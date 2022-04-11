Країни ЄС поки не дійшли згоди щодо запровадження ембарго на російську нафту та газ, – Боррель

Міністри закордонних справ країн ЄС поки не прийняли конкретного рішення щодо можливості запровадження заборони на імпорт нафти та газу з Росії, проте дискусія щодо цього триватиме.

Про це високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив за підсумками засідання Ради ЄС, що відбулося в понеділок у Люксембурзі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Потрібно буде оцінити наслідки цих санкцій для російської економіки, і ми продовжимо дискусії з метою визначити, що ми ще можемо запропонувати. Ні на що немає табу. Зокрема, включаючи санкції на нафту і газ. Навіть якщо сьогодні жодне рішення і не було прийнято", – сказав голова європейської дипломатії.

Він уточнив, що наразі лише відбулася спільна дискусія з цього питання.

Боррель зазначив, що необхідно розрізняти підходи до нафти та газу. За його словами, у 2021 році нафтовий імпорт до ЄС за вартістю вчетверо перевищував газовий і у подальших санкціях ЄС має намір почати саме з нафти, яку, до того ж, простіше замінити.

Водночас Боррель наголосив, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну.

"Ми продовжимо надавати військову допомогу, у цьому немає нічого нового, ми продовжимо робити це тими засобами, які ми маємо", – сказав він зазначивши, що ЄС "надасть таку підтримку, на яку він тільки здатний".

Він також повідомив, що до фінансування потреб України на рівні ЄС приєдналися самі країни-учасниці союзу.

"Якщо не вистачить і цього, то ми розглянемо (цю проблему, – ред.) знову та додамо ще", – заявив Боррель.

Нагадаємо, 8 квітня Європейський Союз офіційно запровадив п’ятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на агресію в Україні.