Литва допоможе Україні розширити експорт агропродукції

Литва допоможе Україні наростити експорт агропродукції, що впав через блокаду Росыэю українських морських портів.

Відповідних домовленостей на зустрічі в Києві 10 квітня досягли міністр сільського господарства Литовської Республіки Кестутіс Навікас і міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Основною темою зустрічі українського та литовського міністрів було використання логістичних можливостей Литовської Республіки для експорту українських зернових на традиційні ринки збуту української аграрної продукції в Африці, Азії, Близькому Сході.

Навікас зазначив, що у даний час транспортне відомство Литви опрацьовує питання відправлення найближчим часом тестового потяга з України об’ємом 2 тис. тонн, що є вочевидь недостатнім, але натомість стане першим кроком для реалізації глобального проекту.