БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
204 0

Литва допоможе Україні розширити експорт агропродукції

литва

Литва допоможе Україні наростити експорт агропродукції, що впав через блокаду Росыэю українських морських портів.

Відповідних домовленостей на зустрічі в Києві 10 квітня досягли міністр сільського господарства Литовської Республіки Кестутіс Навікас і міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Основною темою зустрічі українського та литовського міністрів було використання логістичних можливостей Литовської Республіки для експорту українських зернових на традиційні ринки збуту української аграрної продукції в Африці, Азії, Близькому Сході.

Навікас зазначив, що у даний час транспортне відомство Литви опрацьовує питання відправлення найближчим часом тестового потяга з України об’ємом 2 тис. тонн, що є вочевидь недостатнім, але натомість стане першим кроком для реалізації глобального проекту.

Автор: 

Литва (483) порт (1391) експорт (3827)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 