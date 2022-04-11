Кількість АЗС в Україні за час війни зменшилась у три рази, – "А-95"

Кількість автозаправних станцій в Україні з початку війни зменшилася втричі, приблизно на стільки ж поменшало і приватне споживання пального.

Про це повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на брифынгу, передає Інтерфакс-Україна.

"За нашими оцінками, працює третина від загальної кількості АЗС, це приблизно 2,5 тис. станцій, до війни було 7,5 тис. Безумовно, основною причиною є нестача пального. Споживання знизилося також утричі порівняно з довоєнним рівнем", – сказав Куюн.

При цьому він зазначив, що трейдери чи власники мереж змушені забезпечувати найбільш стратегічні та потужні свої об'єкти, що розташовані переважно в обласних центрах чи на основних трасах, тоді як периферійні станції змушені простоювати, хоча споживачів там також дуже багато.

За словами Куюна, дефіцит пального особливо загострився після зупинки Кременчуцького НПЗ внаслідок ракетної атаки російських загарбників.

"Багато компаній, особливо центральної, східної та південної України, втратили головне джерело постачання для себе. Єдиним виходом для них є самостійний імпорт через західний кордон. Йдеться головним чином про те, щоб невеликі регіональні компанії бензовозами виїжджали за кордон і привозили пальне", – пояснив він.

Водночас обмеження державою цін на пальне та висока собівартість доставки не дозволяє активізувати такий вид постачання.

"Це постачання дуже довге, тільки до кордону можна їхати 800 км. А вартість цього пального вища за ціни, встановлені урядом. Відповідно, у них немає будь-якої економії або хоча б беззбиткового рівня, і, відповідно, немає і мотивації", – наголосив директор "А-95".

Як повідомлялося, у березні Верховна Рада з ініціативи уряду обнулила акциз на пальне та знизила ставки ПДВ до 7% із 20%.

Відповідно до рішення уряду, ціна на "преміальне паливо" не може більш ніж на 5% перевищувати ціни звичайного пального. На кінець березня з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,53 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 37,43 грн/літр.

2 квітня російські окупанти своїм обстрілом знищили інфраструктуру Кременчуцького нафтопереробного заводу і той перестав працювати.