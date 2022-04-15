Окупанти в Мелітополі вкрали 3 мільйони, які призначалися для виплати пенсій та зарплат
Окупанти викрали з приміщення "Укрпошти" у Мелітополі майже 3 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, 5 квітня військовослужбовці збройних сил РФ в окупованому Мелітополі викрали з відділення АТ "Укрпошта" майже 3 млн грн. Гроші призначалися для видачі пенсій, соцвиплат та заробітних плат.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.
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