Окупанти в Мелітополі вкрали 3 мільйони, які призначалися для виплати пенсій та зарплат

Окупанти викрали з приміщення "Укрпошти" у Мелітополі майже 3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 5 квітня військовослужбовці збройних сил РФ в окупованому Мелітополі викрали з відділення АТ "Укрпошта" майже 3 млн грн. Гроші призначалися для видачі пенсій, соцвиплат та заробітних плат.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.