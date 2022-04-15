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Окупанти в Мелітополі вкрали 3 мільйони, які призначалися для виплати пенсій та зарплат

деньги

Окупанти викрали з приміщення "Укрпошти" у Мелітополі майже 3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 5 квітня військовослужбовці збройних сил РФ в окупованому Мелітополі викрали з відділення АТ "Укрпошта" майже 3 млн грн. Гроші призначалися для видачі пенсій, соцвиплат та заробітних плат.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Автор: 

Запоріжжя (511) пенсія (683) Офіс Генпрокурора (458)


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